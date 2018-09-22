أخبار ليبيا24

وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في ليبيا بـ”البائس” نتيجة للاقتتال المستمر مؤكدة أن مئات الآلاف من الليبيين أصبحوا ضعفاء على نحو متزايد.

وأشارت اللجنة في تغريدة عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” الخميس إلى أن انهيار الاقتصاد والبنى التحتية جعل الحياة في ليبيا مستحيلة، وأن عائلات بأكملها تعتمد كليًا على المساعدات الإنسانية.

وأضافت أنه بالنسبة لأولئك الذين يحاولون العودة إلى ديارهم، فلا يوجد دائمًا ما يعودوا إليه، إذ أن المنازل والمدارس غالبًا ما تكون دُمرَّت بالكامل، كما أن إمدادات المياه والكهرباء إما أنها تعرضت للتخريب أو الإهمال.

وأشارت إلى إن استمرار الوضع على ما هو عليه في ليبيا سيزيد من تفاقم الوضع الصحي و خاصة إن المستشفيات تعاني من نقص مزمن في الإمدادات الطبية، كما أن نقص الرعاية الطبية بالنسبة لليبيين قد يكون أمرًا مميتًا.

وذكرت اللجنة أن ضعف تأمين الحدود والأمن في ليبيا يعنيان أن المهربين سيواصلون استخدام البلد كطريق رئيسي إلى أوروبا، ذلك الطريق يعتبر رحلة خطيرة بالنسبة للمهاجرين، إذ إنهم يخاطرون بالتعرض إلى الاحتجاز التعسفي والاعتداء الجنسي والاسترقاق وفقدان عائلاتهم وحتى حياتهم.