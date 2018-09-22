أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو هيأة صياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة الحكم المحلي إبراهيم البابا إن تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر من الناحية القانونية سيكون محل طعن أمام القضاء.

وأضاف البابا لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذا التقسيم غير وارد في التعديل السابع من الإعلان الدستوري، حيث نص في النقطة 12 من المادة الأولى على أنه “إذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيأة على…” فلم يكن هناك ذكر للدوائر الثلاث.

وتابع عضو الهيأة أنه أما من الناحية التطبيقية فتقسيم ليبيا إلى ثلاثة دوائر سوف يجعل من عملية إقرار الدستور مسألة صعبة للغاية خصوصاً في وجود شرط صعب آخر وهو وجوب موافقة أغلبية ثلثي الشعب الليبي وأن جل التجارب الدستورية تشترط موافقة نصف الشعب.

وأشار البابا إلى أنه إذا فشل مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء فإن البدائل هي أن يصدر المجلس الرئاسي لائحة لتنفيذ العملية الاستفتائية، أو تتولى المهمة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق التعديل السابع للإعلان الدستوري

ولفت عضو هيأة صياغة مشروع الدستور إلى أن كل ما تحتاجه العملية الاستفتائية منصوص عليه في الإعلان الدستوري، مثل: الأغلبية المطلوبة من الشعب، واعتبار ليبيا دائرة واحدة.