أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد حوالي خمسة أيام متواصلة من الاشتباكات وسقوط العشرات من القتلى والجرحى، استيقظ المجلس الرئاسي من سباته واستنكر أعمال العنف الدائرة بسبب جماعات مسلحة تابعة له .

وأدان الرئاسي – في بيانه الصادر ليلة الجمعة – أعمال العنف التي تجري بطرابلس والتي استهدفت المدنيين، والممتلكات الدولة، ومقراتها .

ودعا البيان عمداء، ومشائخ، وأعيان ليبيا لبذل الجهد لوقف إطلاق النار ولوضع أتفاق الزاوية، وضع التنفيذ، والضغط على جميع الأطراف للالتزام بما ورد في الاتفاق.

وطالب الرئاسي المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لأخذ إجراءات عملية أكثر حزماً، وفاعلية لإيقاف الحرب، وحماية المدنيين، وأن يضع مجلس الأمن حقيقة الأحداث الدامية ويتحمل المسؤولية التاريخية .

وقال الرئاسي أنه يدرك طبيعة الإصلاحات الضرورية على جميع المستويات، ويسعى جاهداً لتحقيقها على أرض الواقع بالرغم من العراقيل التي تضعها بعض الأطراف، وأن الخطوات التي اتخذناها هي نقطة بداية من سلسلة إجراءات سيتم تحقيقها .