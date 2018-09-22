أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المستشفى الميداني طرابلس التابع لوزارة الصحة في حكومة الوفاق ارتفاع حصيلة القتلي والجرحى اليوم الجمعة في صفوف الجماعات المتناحرة والمدنيين جراء الاشتباكات في جنوب طرابلس .

وأشارت الإحصائية – حتى كتابة التقرير – إلى سقوط “10” قتلى “5” منهم مدنين، وقتيل من العمالة الوافدة، وشخص يرتدي زي عسكري، إضافة إلى “3” قتلى مجهولي الهوية .

وأوضح المستشفى الميداني أن عدد الجرحى وصل إلى”59″ جريح، ومفقود واحد، وعن إجمالي القتلى والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات وحتى 21 من سبتمبر، فكانت “106” قتيل، و”365″ جريح، مابين إصابة خطيرة ومتوسطة، و”153″ إصابة بسيطة، و”18″مفقود .

وبين الميداني أنه تم إجلاء”149″عائلة، وإغاثة “264”عائلة .

يشار إلى أن إدارة شؤون الجرحى طرابلس جهزت “3” مستشفيات ميدانية تحت إشراف المستشفى الميداني العاصمة الكبرى في المناطق التى تشهد الاشتباكات المسلحة لاستقبال حالات الجرحى، وتقديم الإسعافات الاولية والخدمات الطبية لسكان منطقة خلة الفرجان-صلاح الدين-طريق المطار خصوصاً بعد إغلاق بعض المراكز الصحية بهذه المناطق.