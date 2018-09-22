أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، قرار بتكليف، عميد. عطية المبروك عطية بالط، برئاسة لجنة وعضوية آخرين .

وتختص اللجنة بحسب القرار المشار إليه والصادر في الـ 19 سبتمبر 2018م. بتحديد المهام والواجبات لكل الأجهزة الأمنية العاملة في مطار بنينا الدولي، بما يضمن عدم التداخل في الاختصاصات والواجبات لكل جهاز.

كما تختص اللجنة بوضع آلية للتنسيق مع الجهات الخدمية المتواجدة بالمطار” مصلحة الطيران المدني، إدارة المطار، الشركات الناقلة، والمناولة”، للوقوف على المشاكل التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لها.

وتعمل اللجنة لوضع خطة أمنية مشتركة من الجهات ذات العلاقة تمنع حدوث أي خرق أمني بالمطار.

و تعمل اللجنة المعنية تحت إشراف رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل نجاح مهامها.