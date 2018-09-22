أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كافة الأطراف المتحاربة جنوب العاصمة طرابلس بوقف إطلاق النار.

ووصف صنع الله في كلمة مسجلة له، اليوم الجمعة، الوضع في مستودعات شركة البريقة بطريق المطار بـ”الكارثي والخطير جداً “.

وأوضح أن ثلاثة خزانات فقط، هي المتاحة حالياً، لمنطقة طرابلس الكبرى من أصل 15 خزاناً، نتيجة لتعرضها لإصابات مباشرة جراء الاشتباكات.

كما طالب صنع الله المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للاشتباكات الدائرة رحاها جنوب العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة أسفرت عن أضرار بشرية في صفوف المدنيين، إضافة إلى أضرار مادية في منازل المواطنين والمباني الحكومية والأملاك الخاصة .