أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن قوات خفر السواحل الليبية أنقذت واعترضت حوالي 13575 لاجئاً في عرض البحر .

وبينت المفوضية – عبر صفحتها الرسمية أمس الجمعة -أنه حتى تاريخ العشرين من سبتمبر، أنقذت القوات “9289” مهاجر من من الرجال، و 2085 من النساء و 1345طفلاً، في البحر خلال 101 عملية منذ بداية العام الجاري .

وكشف أنه تمت استعادة 99 جثة في المياه الليبية، في حين فقدت 608 أشخاص في البحر، مبينة أنه بسبب الوضع الأمني السائد في طرابلس خلال شهري أغسطس وسبتمبر، انخفض عدد الأفراد الذين نزلوا في ليبيا بشكل كبير مقارنة بالأشهر السابقة .

وبينت أن حوالي “2167” فرداً في يوليو، و”552″ فرداً في أغسطس، و”390″ شخصاً حتى الآن في سبتمبر .

وفي 16 سبتمبر، تم إنزال 58 من اللاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر -مقابل مدينة الزاوية “45 كم غرب طرابلس – وتضم المجموعة 46 رجلاً، وعشرة نساء وطفلين.

وقدمت المفوضية، والشركة الطبية الدولية التابعة لها (IMC) مواد الإغاثة الأساسية (CRI) والمساعدة الطبية سواء في نقطة النزول أو في مركز الاعتقال الذي نُقل إليه الأفراد فيما بعد.