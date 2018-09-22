أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن اندلاع الأعمال العدائية في طرابلس أدت لتشريد ما لا يقل عن 3845 عائلة “19225 فرداً”.

وبينت المفوضية – في تحديث نشرته أمس الخميس – أنه لا يزال معظم النازحين المدنيين يجدون ملاذاً مع الأصدقاء، والأقارب، الذين يعيشون في مناطق أكثر أمناً، بينما يحتمي آخرون في المدارس، أو المباني العامة مؤقتاً.

وتواصل المفوضية وشريكتها الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ” LibAid” مراقبة الوضع؛ وتقديم المساعدة للعائلات المتضررة في طرابلس وغيرها من المواقع بما في ذلك في الزاوية، صرمان، رقدالين، صبراتة، ترهونة، بني وليد و يفرن.