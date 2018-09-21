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أبدى المدرب العام لفريق الأهلي طرابلس المصري حمد إبراهيم، ، احترامه الشديد لفريق الوداد البيضاوي المغربي قبل مواجهته في دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية الأبطال.

ويلتقي الأهلي طرابلس مع الوداد في جولة الذهاب يوم 24 سبتمبر في المغرب ، ثم تقام مواجهة الإياب في تونس يوم 28 من الشهر ذاته.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية “مواجهة الوداد صعبة للغاية وعلينا أن نتعامل بحذر مع الفريق المغربي صاحب الخبرات والقدرات المميزة”.

وأشار إلى أن معسكر الإعداد في مصر كان ناجحًا وشهد خوض عدة مباريات ودية، بالإضافة إلى اطمئنان الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على جاهزية اللاعبين والصفقات الجديدة.

وعن مفاوضات الإسماعيلي مع إيهاب جلال، علق إبراهيم: “الأمور حاليًا في مرحلة المفاوضات الشفوية ولكن لم تتطور لعرض رسمي، خاصة أن جلال لم يطلب الرحيل عن تدريب الأهلي طرابلس وتركيزه ينصب على مباراتي الوداد”.