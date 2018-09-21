أخبار ليبيا24- خاص

تقدم المهاجم أحمد الزوي، بطلب لناديه الاتحاد، للموافقة على اعتزاله، بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

وذكر نادي الاتحاد، عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك، أن إدارة النادي وافقت على رغبة اللاعب في الاعتزال.

وتفكر إدارة الاتحاد، في الاستفادة من خبرات أحمد الزوي، للعمل داخل جدران النادي.

ويعتبر الزوي (35 عامًا) من المهاجمين الذين قدموا الكثير للكرة الليبية، حيث لعب لعدة أندية، منها النصر وأهلي بنغازي والاتحاد.

كما خاض الزوي، عدة تجارب احترافية في تونس والإمارات، وارتدى قميص منتخب ليبيا.