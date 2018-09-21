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قامت مجموعة مسلحة بالاستيلاء على سيارة إسعاف تابعة لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس التابعة لوزارة الصحة.

وذكرت إدارة شؤون الجرحى طرابلس أن السطو على السيارة تم على السيارة أمس الخميس وهي في طريقها لمهمة إنسانية لإخراج إحدى العائلات العالقة في شارع الخلاطات.

وأوضحت إدارة شؤون الجرحى طرابلس أنه تم إجبار طاقم سيارة الإسعاف من المسعفين والسائق على النزول منها.

وأعلنت الإدارة استنكارها استهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية، مشددة على وقوف الإدارة على مسافة واحدة من الجميع ولا علاقة لها بالتجاذبات السياسية.

وأوضحت إدارة شؤون الجرحى أنها بكل كوادرها ليسوا طرفا في أي نزاع مسلح، مؤكدة أن دورهم يتعلق بتقديم الخدمات الإنسانية للمصابين دون تمييز وبشكل محايد.