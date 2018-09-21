أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر نائب رئيس لجنة الأزمة في بلدية طبرق مفتاح العميد اليوم الجمعة المواطنين من وجود صناديق من مشروبات المياه الغازية منتهية الصلاحية في ساحة الجنسية سابقاً.

وأضاف العميد لـ”أخبار ليبيا24″ أن الصناديق رميت عن طريق أحد التجار في الساحة، محذرًا من استعمالها من قبل الأطفال أو عودة بيعها للمواطنين.

وحمل نائب رئيس لجنة الأزمة المسؤولية للجهات الرقابية وجهاز الحرس البلدي لخطورة الموقف، منوهًا أن اللجنة تسعى منذ أيام وعن طريق المجهود الذاتي لنقل أكوام القمامة المكدسة في الساحات بعد أن تم فتح مكب القمامة الرئيسي .

يشار إلى أن مدينة طبرق تعرضت الأيام الماضية لكارثة بيئية بسبب غلق مكب القمامة الرئيسي بالمدينة من قبل ملاك المكب وتم فتحه أخيراً بعد أن استلم الملاك صك بقيمة الأرض.