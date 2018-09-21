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تستعد تونس لاستضافة أحد أكبر المواعيد الاقتصادية “المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي” يومي 27 و28 من الشهر الجاري .

ويهدف المنتدى الذي يأتي بتنظيم مجلس الأعمال التونسي الليبي إلى استكشاف فرص الاستثمار في البلدان الأفريقية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين.

وكانت قد انطلقت في مطلع يونيو الماضي فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في مدينة طرابلس برعاية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبيين.

يُشار إلى أن آخر إحصائية رسمية حول قيمة التبادل التجاري بين ليبيا وتونس لعام 2017 أظهرت أنه قد بلغ 600 مليون دولار.