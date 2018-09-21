أخبار ليبيا24

انطلقت في مدينة المحرس بولاية صفاقس في تونس دورة تدريبية مختصة بإدارة المواقع الأثرية والمسح الأثري الميداني وتصنيف الفخار والمسح الجيو فيزيائي.

وتستهدف الدورة التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، وتستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل فريقاً من مصلحة الآثار الليبية التابعة للحكومة المؤقتة وعدد من الأثريين التونسيين.

وتشمل الدورة التدريب على المسح التصويري وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد للقى الأثرية بالمباني وأيضا تدريبات على برنامج GIS وإدارة المواقع الأثرية وتقييم حالتها ووضع خطط العمل لحمايتها.

يشار إلى أن تنظم الدورة من قبل جامعة درهام وبالتعاون مع جامعات بريطانية وفق اتفاقية مع مصلحة الآثار الليبية والمعهد الوطني التونسي للتراث وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني.