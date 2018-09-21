أخبار ليبيا 24

نجحت شركة الخليج العربي للنفط في إعادة بئر نفطي للإنتاج في حقل مسلة باستخدام أحدث التقنيات على المستوى العالمي.

وتمكنت الشركة من استخدام أحدث التقنيات العالمية في الحفر المائل وتوجيه الآبار وهي تقنية (جيو سفير)، حيث تم استخدام هذه التقنية الحديثة والمبتكرة على البئر النفطي المهجور (HH86-65) بحقل مسلة النفطي، والمقفل منذ 16 عام إلى بئر منتج بقدرة إنتاجية تقدر بحوالي (3,000) برميل يومياً.

وتم إنجاز هذا العمل بأيادي مهندسي الإدارة العامة للإنتاج (هندسة الحفر، هندسة المكامن، هندسة الإنتاج) قسم الحفر والقياسات بشركة شلومبرجير للخدمات النفطية.

وتعتبر شركة الخليج العربي للنفط هي أول شركة في أفريقيا، ومن أوائل الشركات النفطية على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية.