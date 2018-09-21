أخبار ليبيا24- خاص

وأداً للفتن وتأكيدا على وحدة الصف وتجاوزًا لكافة الخلافات، أقامت قبائل العواقير حفلًا لتكريم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، وقدم النقيب فرج اقعيم، درع التكريم للمشير نيابة عن قبائل العواقير عامة وعائلة أقعيم خاصة، وذلك خلال حفل أُقيم يوم الخميس 20 سبتمبر، عقب شهر من إطلاق سراح أقعيم.

وأفرجت القيادة العامة للجيش الليبي في شهر أغسطس الماضي عن رئيس جهاز المهام الخاصة السابق النقيب فرج اقعيم، بعد مرور 9 أشهر على اعتقاله، وجاء اعتقال اقعيم آنذاك لاتهامه بالإشراف على تأسيس تشكيل عسكري مسلح، ومقاومة رجال الأمن، وحيازة سلاح من دون ترخيص، وخروجه على وسائل الإعلام لشق الصف، واستلامه مبالغ مالية من حكومة الوفاق غير المعتمدة، بغرض شراء الذمم كما جاء في نص أمر القبض .



قطع الطريق



وأجمعت عدد من آراء الشارع على أن هذا الحفل والتكريم بمثابة مصالحة وسد منيع ليقطع الطريق على أولئك الذين يطلقون سمومهم لشق الصف.



واعتبره البعض خطوة في الاتجاه الصحيح لتجاوز الخلافات في المنطقة الشرقية وحتى لا تنبثق مزيدًا من الشائعات حول تطور الخلافات وتأجيج المواقف بين الطرفين.



وخلال مراسم التكريم، ألقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية كلمة حيا خلالها مجهودات قبائل العواقير وكافة قبائل ليبيا على التضحيات التي قدموها في سبيل القضاء على الإرهاب.



لا علاقة للجيش



وعبر حفتر خلال كلمته عن رفضه لما يحدث في طرابلس، مؤكدًا أن كل ما يجري حتى هذه اللحظة بالعاصمة ليس لقوات الجيش الليبي أية علاقة به.



ونوه القائد العام ، إلى أن الجيش الليبي يراقب من بعيد كل ما يحدث في طرابلس، وعندما يتدخل سيقوم بالعمل الذي يثلج الصدور في الوقت المناسب، قائلًا :”نحن لا نريد أن ندخل في هذه المعمعة الآن ولكننا نجهز في صفوفنا بتروي، ونشاهد من هو العدو ومن ممكن أن نتعامل معه”.



وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، ونزوح سكان المناطق التي وقت في محيطها الاشتباكات.



صور حفتر



هذا وتداول نشطاء المواقع الاجتماعية مؤخرًا، صور ملصقات لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، على اللوحات الدعائية في شوارع طرابلس، في إشارة واضحة لمناشدته لبسط الأمن بالمنطقة.



وتوعد حفتر، ما أسماهم بـ”دواعش المال” ووصفهم بـ”أناس مجرمين لا يختلفوا عن المليشيات” التي ربما يكون دافعهم الفقر والجهل.



وأكد خلال كلمته على ضرورة القضاء على الفقر والجهل بعد الانتهاء من القضاء على الإرهاب، لكونه عدو حقيقي لا يقل عن الدواعش.



واستطرد :”بسواعد الجميع من مدنيين وعسكريين يجب مواجهة دواعش المال والفقر في المستقبل حيث ستطرح وسائل وأساليب معينة لمواجهة هذا العدو الجديد”.