أخبار ليبيا 24 – خاص

فسخ المحترف مؤيد اللافي الأربعاء تعاقده مع نادي الشباب السعودي، من جانب واحد، ليصبح حراً في التعاقد مع أي فريق آخر.

وحول أسباب ذلك، قال محامي اللاعب، أنيس بن يميم، في تصريحات صحفية “لقد تم الفسخ لسوء المعاملة من قبل الفريق السعودي، وعدم احترام العقد بحرمان اللافي من حقه في اللعب”.

وتابع بن يميم “هذه الأسباب كافية لحصول فسخ التعاقد من جانب واحد، حسب قوله.

يشار إلى أن نادي الشباب السعودي، كان قد تعاقد رسمياً في بداية شهر يناير الماضي، مع مؤيد اللافي صانع ألعاب ألاهلي طرابلس لمدة 3 مواسم.

وكان اللافي ، قد اختير كأفضل لاعب في ليبيا، لعام 2017، حيث قدم موسماً مميزًا مع أهلي طرابلس، وتحديداً في دوري أبطال إفريقيا، لكنه لم يحصل على فرصته بنادي الشباب لتنتهي تجربته في الدوري السعودي بعد 8 أشهر فقط من تاريخ التعاقد .