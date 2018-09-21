أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، ماريا ريبيرو والوفد المرافق لها.

وبحث العبار ريبيرو خلال لقائهم اليوم الخميس دعم الشراكة بين البلدية والأمم المتحدة، فى المجال الإنساني والأعمار فى مدينة بنغازي.

وناقش الطرفين جملة من المواضيع، ومن أهمها بعض المشاريع التى يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, إضافة إلى الإعداد لخطة الإستجابة الإنسانية لعام 2019 م، والتي من خلالها يتم تحديد الإحتياجات الأولوية لبلدية بنغازي.

وأثنى عميد بلدية بنغازي على المجهودات التي تقوم بها الأمم المتحدة بدعمها لبعض المشاريع بالمدينة بالأخص فى أعمال صيانة المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية وغيرها, مرحباً بالعمل على تقوية وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة.

ومن جهتها، صرحت السيدة ماريا ريبيرو “بأن زيارتهم هذه لمدينة بنغازي تأتي لتعزيز ومواصلة الشراكة بين الأمم المتحدة وبلدية بنغازى، وكذلك مراجعة ومتابعة المشاريع التى تنفذها الأمم المتحدة عبر البرنامج الإنمائى ومنظمة اليونيسيف كصيانة المدارس والمراكز الصحية ودعم المجال الصحي ودعم جامعة بنغازي”.

وأوضحت ريبيرو “أن مدينة بنغازي وأهلها عانوا الكثير فى الماضي ووجودنا اليوم هنا لنؤكد دعم الأمم المتحدة لإعادة تأهيل بعض المرافق فى مدينة بنغازي، إضافة إلى افتتاح مكتب الأمم المتحدة فى بنغازي قريباً “.

يشار إلى أن وفداً من الأمم المتحدة متمثلاً فى البعثة الأممية لدى ليبيا والبرنامج الانمائي ومنظمة اليونيسيف قد وصل إلى مدينة بنغازي يوم أمس الأربعاء, وذلك من أجل تعزيز الشراكة مع بلدية بنغازي ومواصلة العمل والدعم فى المجال الانساني والأعمار.