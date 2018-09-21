أخبار ليبيا 24 – خاص

القى عناصر مركز شرطة الحمامة القبض على أربعة أشخاص من الجنسية التشادية، قاموا بسرقة مبلغ وقدره 16 ألف دينار ليبي، من إحدى المزارع بمنطقة الساحل.

قال مدير المكتب الإعلامي لبلدية الساحل سيف الإسلام الدرسي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إنه قد تم القبض على العصابة التشادية، في إحدى الغابات متلبسين بحوزتهم المبلغ.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي أن العصابة التشادية قامت بالاعتداء بالضرب على أحد الوافدين من الجنسية التشادية العاملين داخل أحد المزارع، وقاموا بسرقة ما بحوزته، وسرقة هواتفه، ولاذوا بالفرار.

وتقدم الوافد التشادي – بحسب الدرسي – على الفور ببلاغ ضدهم في مركز شرطة الحمامة، وتم مباشرةً التحقيقات، والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة بالبيضاء .

وأشار إلى أنه تمت إحالتهم لجهاز الهجرة غير الشرعية ببلدية الساحل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاههم، وترحيلهم إلى بلادهم .