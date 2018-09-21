أخبار ليبيا 24 – خاص

أجلت فرق الهلال الأحمر فرع طرابلس اليوم الخميس مئات العائلات القاطنة في مناطق الاشتباكات .

وأعلنت الفرق، في الوقت ذاته، عجزها عن الدخول إلى الأحياء الواقعة وسط اشتباكات الجماعات المتصارعة، وعن إخراج المزيد من العالقين، بسبب القصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتجددت الاشتباكات صباح الخميس في أحياء ومناطق خلة الفرجان وصلاح الدين وطريق مطار طرابلس العالمي ومشروع الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية، بين قوات تابعة لآمر لواء الصمود صلاح بادي، وكتائب اللواء السابع مشاة القادم من ترهونة، وكتيبة الأمن المركزي أبو سليم وكتيبة ثوار طرابلس.