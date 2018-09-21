أخبار ليبيا 24 – خاص

جددت البعثة الأممية تحذيرها للقوات المتقاتلة بـ”عقوبات جنائية دولية” في حال استمرارها في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت البعثة جميع الفرقاء، لاسيما القوات التي يقودها المدعو صلاح بادي، والتي يقودها عبدالغني الككلي، بالالتزام بوقف جميع أعمال العنف بطرابلس فوراً، محذرة كل العابثين بالأمن من الملاحقة الجنائية الدولية.

كما حذرت البعثة في تغريدة لها على “تويتر” اليوم الخميس، جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، وذكّرت البعثة قوات عبدالغني الككلي بأنها قد وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به .

ودعت البعثة، المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات إلى التدخل الفوري في مناطق الاشتباك ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض، معتبرةً أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية جرائم الحرب، مشددةً على أن القانون الإنساني الدولي يحظر تعريض حياة المدنيين للخطر.

وحملت البعثة الأممية في بيان لها أمس الأربعاء، قيادات الأطراف المتقاتلة كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل على يدهم أو على يد مجموعات تناصرهم، على حد قولهم.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت في الرابع والتاسع من سبتمبر الجاري التوصل إلى وقف إطلاق نار جنوب العاصمة طرابلس، إلا أن أطراف القتال، خرقت الهدنة هذا الأسبوع.