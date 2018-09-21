أخبار ليبيا 24 – خاص

‏‎أكدت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة فتح مهبط مطار حقل الوفاء النفطي، مشيرةً إلى أنّ عمليات الإنتاج في الحقل- التي تشرف عليها شركة مليته للنفط والغاز- تسير بشكل طبيعي.

وأوضحت المؤسسة أن إمدادات الغاز متواصلة من حقل الوفاء إلى محطة الرويس لتوليد الكهرباء.

‏‎وقد انسحب الأفراد الذين كانوا يحاصرون الموقع بعد التحذير العام الذي أصدرته المؤسسة في هذا الخصوص. كما تؤكّد المؤسسة على أنّها لا ولن تتفاوض تحت الضغط، وأنها ستتابع مقاضاة كل العناصر الإجرامية، حيثما وجدوا.

‏‎وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تعمل من أجل المصلحة الوطنية فقط، كما أنها تطالب حرس المنشآت النفطية وجميع المؤسسات الليبية أن تحذو حذوها في سبيل حماية قوت الشعب الليبي و ثروته.