أخبار ليبيا 24 – خاص

جدد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تأكيده بأنه لا علاقة للقيادة العامة بالاشتباكات الدائرة في طرابلس .

وقال حفتر – خلال لقائه بقبيلة العواقير وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا – إن الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش أي علاقة بها على الإطلاق، لافتاً إلى أنها تحركات ارتجالية.

وأوضح أنه حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير الأمور بشكلها الصحيح، مؤكداً أنه في حال دخول الجيش لطرابلس ستثلج صدور الجميع، موضحاً أن الجيش لن يكون خليطاً كونه مؤسسة منضبطة ومنظمة.

وأشار قائد الجيش إلى الدعم الذي تتحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة طرابلس، لافتاً إلى أن القانون سيلاحق الجميع.

وحيا قبيلة العواقير وكافة قبائل شرق ليبيا، لافتاً إلى أنهم قدموا ابناؤهم لأجل المعركة على الإرهاب، قائلاً إن بلادنا غنية، ولم تشهد تطويراً منذ فترة طويلة وأن هذا لن يدوم، مؤكداً أن عدونا جميعا هو الفقر وستتم محاربته.

ولفت حفتر إلى أن الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد، مشيداً بالانتصار على الإرهابيين في كل مكان وفي وقت وجيز.