أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مقتل تسعة أشخاص وإصابة “13” آخرين جراء الاشتباكات الدائرة اليوم الخميس جنوب طرابلس .

واشتدت المعارك المستمرة لليوم الثالث على التوالي في جنوب طرابلس، جراء خرق الهدنة بين الجماعات المسلحة في طرابلس .

ارتفاع القتلى والجرحى

ورجحت الوزارة ارتفاع أعدد القتلي والجرحى بسبب استمرار المواجهات ، مشيرةً إلى نزوح ما يقارب من 300 عائلة من مناطق الاشتباكات.

وارتفعت وتيرة القتال منتصف اليوم الخميس بشكل كبير حيث دوت أصوات الانفجارات القوية في مختلف أنحاء طرابلس.

تساقط صواريخ

وشهدت أحياء طريق المطار، وصلاح الدين، والسبعة، وعين زارة، تساقط صواريخ بشكل عشوائي، مما تسبب بأضرار يشرية ومادية بليغة في صفوف المدنيين .

تبادل الاتهامات

وتبادلت مليشيا مايسمي بـ “الأمن المركزي” – التي يقودها اغنيوة الككلي والموالية لحكومة الوفاق – ، واللواء السابع، التهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت مليشيا “الأمن المركزي” في بيان لها الخميس تراجعها عن بعض مواقعها في منطقة مشروع الهضبة، فيما أكدت قوات “اللواء السابع” تقدمها باتجاه منطقة عين زارة.