أخبار ليبيا 24 –خاص

أجلت مصلحة المطارات لشركات النقل الجوي والمسافرين افتتاح مطار معيتيقة الدولي أمام الحركة الجوية نظراً لاستمرار الاشتباكات بالعاصمة طرابلس وسقوط أحد القذائف داخل محيط المطار اليوم.

وأكدت المصلحة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك سقوط قذيفة داخل المطار اليوم الخميس، دون وقوع أضرار بشرية.

يذكر أن وزير الداخلية المفوض عميد عبد السلام عاشور كان قد أعلن عن تكليف قوات تابعة للأمن المركزي لتأمين مطار معيتيقة وفق خطة مُحكمة .