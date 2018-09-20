أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الطاقم الفني لفريق كرة القدم في نادي الأهلي طرابلس بقيادة مدربه المصري إيهاب جلال رسميا قائمة الفريق التي ستسافر للمغرب استعداداً لمواجهة الوداد لحساب منافسات تصفيات الأندية العربية.

وخلت القائمة من أسماء مثلت الفريق في المواسم الماضية عل غرار قائد الفريق المدافع علي سلامة إضافة إلى المدافع هيثم ضانة وعدة أسماء أخرى فيما شملت محترفان أحدهما غير مقيد في البطولة العربية للأندية.

وضمت قائمة المصري إيهاب جلال 22 لاعبا هم حمد نشنوش، أحمد الفيتوري، محمود والو، معاذ عبود، محمد الترهوني، محمد الجنان، علي معتوق، موسى أبوبكر، محمد جدور، عبدو لاي، بدر حسن، محمد الشبلي، محمد الغنودي، عبد الرحمن العمامي ، سالم عبلو، يحيى الزليتني، مكسي جونيور، عامر التاورغي، مفتاح طقطق، أنيس سالتو، أحمد كراوع، صالح الطاهر”.

وستغادر بعثة الأهلي طرابلس إلى الدار البيضاء لمواجهة الوداد مساء الاثنين المقبل، حيث كان ممثل ليبيا قد أنهى معسكره الاستعدادي في مصر بعد أن خاض 9 مباريات ودية أمام أندية مصرية وذلك تأهباً لمواجهة الوداد المغربي في الـ 24سبتمبر الجاري.