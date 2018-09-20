أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أمس الأربعاء قراره رقم (1) لسنة 2018 بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي حيث نص في مادته الأولى على أن تحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته (183) من قيمة مبيعات النقد الأجنبي وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

وكعادتها، دأبت “أخبار ليبيا24” في متابعة ردود الفعل حول هذا الإجراء من قبل أصحاب الاختصاص وبعض النشطاء المختصين أيضًا في الجانب الاقتصادي وبداية يقول الإعلامي الليبي أحمد السنوسي المختص في الاقتصاد المحلي: “رأيي ببساطة هو أسوء حل لكنه أفضل من الوضع كما هو عليه”.

وتابع السنوسي “هناك الكثير من العيوب في الإصلاح النقدي ووضع الرسوم، أولها أن هذا الحل تلفيقي وأنه من المفترض أن المركزي هو من يغير سعر الصرف وليست الحكومة من تضع رسوم على شراء العملة”.

وأكد بالقول :”هناك مشكلة أخرى، وهي أن الحكومة ستشتري الدولار بسعر والتاجر بسعر آخر ما يعني أن هناك سعرين للدولار، وهناك قاعدة أساسية أن أي سلعة لها سعرين يكون هناك “فساد”

أسئلة تحتاج جواب

ومن جهته، قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا :”هناك أسئلة يجب طرحها قبل تقييم هذه الإصلاحات”.

وأضاف آغا :”أول هذه الأسئلة هل المصرف المركزي مستعد لتلبية حجم الطلب على العملة الأجنبية بالسعر المرسوم، والثاني هل سيفرض المصرف المركزي إجراءات واشتراطات للحصول على العملة بالسعر المرسو”.

ويتابع رئيس اللجنة:”ثالث الأسئلة التي يجب طرحها هل سيرجع المصرف المركزي حق إصدار الموافقة إلى المصارف التجارية بخصوص فتح الاعتمادات بالسعر المرسوم، ورابعا هل سيتخلى محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير عن صلاحيته في إصدار الموافقة على تغطية العملة الأجنبية للمصارف التجارية وإرجاعها إلى مدير إدارة المحاسبة كما هو معمول به سابقا والذي سيعطي السرعة في تلبية عمليات بيع العملة للمصارف والذي يحول بين تأخيرها والذي يؤثر سلبا في السعر الصرف”.

ويتساءل آغا كذلك :”هل حظر فتح الاعتمادات على القطاع العام المستهدف من هذا الشرط هو الجيش ووزارة الداخلية، وهل سيتم إلغاء شرط الإيداع النقدي في عمليات شراء العملة وجعلها اختيارية مابين النقد أو الخصم من الحساب، وهل سيتم فرض فتح الاعتمادات والحوالات عن طريق المؤسسة المصرفية العربية كما هو معمول به حاليا”.

وختم رئيس اللجنة أسئلته “العائد المتحصل عليه من الرسوم المفروضة على بيع العملة الأجنبية كيف سيتم التصرف بها وهل تم تحديد أوجه الصرف أم سيتم إصدار عملية مقاصة بين الإيرادات والمصروفات بدون اللجوء إلى إصدار قانون الميزانية العامة”.

مصدر تمويلي كبير

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي الدكتور عطية الفيتوري :”إذا تم فرض رسم على بيع المصرف المركزي للأغراض التجارية والأفراد والتحويلات الخاصة، كما حدد قرار المجلس الرئاسي، فإن هذا لا يعتبر خفض للقيمة الرسمية للدينار، لأن التحويلات الحكومية، وحتى صرف علاوة أرباب الأسر سوف لن تخضع لدفع هذه الرسوم، وستكون بالسعر الرسمي، وأهم من كل ذلك عند بيع النفط في الأسواق الدولية وتحويل القيمة بالدولار من قبل المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي”.

ويضيف الفيتوري :”سيقوم المصرف المركزي بقيد هذه القيمة في جانب الأصول التي يملكها بالدولار ، ويقيد في جانب الخصوم هذه القيمة بالدينار الليبي لصالح وزارة المالية وبالسعر الرسمي للدولار بدون أي رسم ، أي دولار = 1.35 دينار، إذا إيرادات ليبيا من النفط سوف لن تتغير بالدينار ولكن الحكومة الآن خلقت مصدر تمويلي جديد وكبير للميزانية العامة”.

ويتابع أستاذ الاقتصاد “إذا تم بيع 20 مليار دولار مثلا للواردات التجارية والتحويلات الخاصة ، فإن حجم الإيراد الإضافي الجديد حوالي 55 مليار دينار مما سيؤدى إلى تحقيق فائض في الميزانية العامة – بدلا من العجز الذي تعانى منه الآن لمدة 5 سنوات متتالية – سيخصص لإطفاء الدين العام المحلى في المستقبل”.

وتساءل الفيتوري :”من سيدفع الثمن، بالتأكيد المواطن هو من سيدفع الثمن، ثمن التبذير والعبث بالمال العام”.

ما هي التدابير

أما وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور منير عصر يقول عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” :”إن المصارف في وقت الحصار بدأت في بيع الدولار بسعر 3.8 واستمرت في تخفيض سعره إلى أن وصل حافة دينار وثلاثين مع العلم أن سعره كان 29 قرش أي أنه استقر تقريبا أربع مرات ونصف سعره”.

وتابع عصر “لكن في ذلك الوقت كانت التعريفة الجمركية موجودة والحسابات مراقبة وحجم النقد المتداول معروف وحجم الودائع محدد والضرائب تعمل وحركة التحويلات مرصودة والميزانية العامة للدولة بضع مليارات ولهذا لم تأخذ العملية وقت طويل وكانت نتيجة السياسة الترميمية للنقد التي اتخذت في ذلك الوقت دمار شامل لقطاع الصناعة”.

ويضيف وزير الاقتصاد:”على إثر تلك السياسة اختفت مصانع القطاع العام بالمليارات وتحويل 80 ألف عامل وفني إلى حراسات في المدارس وعمالة في القطاع العام الآن ما هي التدابير التي اتخذت لعدم تغول أصحاب الملايين والمليارات على المطروح من النقد الأجنبي وانهيار قطاع الصناعة الخاص الناشئ والذي أعد دارسة جدواه على معطيات أخذت تتغير بالكامل”.

غير كافية

ومن جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة خالد الدلفاق “أن الإجراءات التي أعلن عنها المصرف المركزي والمجلس الرئاسي كإصلاحات غير كافية وأن إنهاء الأزمة الاقتصادية يحتاج إلى توحيد المؤسسات في الدولة وامتلاك إرادة سياسية وسيطرة حقيقية على الأرض.

وأضاف الدلفاق أنه يجب على الحكومة أن تقوم بجهود كبيرة في مكافحة الفساد لإنهاء الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن سبب الأزمة الاقتصادية هو تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

واقترح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة إنشاء وزارة جديدة في الحكومة الليبية باسم وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد وأن يتم التشريع لها بقانون من قبل البرلمان وأن تعطى صلاحيات لمكافحة الفساد.

وأشار الدلفاق إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى وضع أمني مستقر، وتوحيد مؤسسات الدولة ووجود سيطرة حقيقية على الأرض.

وقال أستاذ الاقتصاد :”إن التنفيذ هو الأهم، متسائلا عن موعد بدء تطبيق الإجراءات التي أعلن عنها كإصلاحات اقتصادية”، مبينا أن تأثر سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيكون مؤقتا فقط لمدة شهر مثلا أو أكثر ليتم بعد ذلك ارتفاع سعر الصرف من جديد بعد انتهاء ما وصفه بموسم جني الأرباح بعد انخفاض سعر الدولار.

الدلفاق تساءل عن عدم وجود محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري ، وعدم وجود البرلمان، موضحًا أن ما حدث كان فيه خلط في الصلاحيات بين الأجسام السياسية التي شاركت في التوقيع على الإصلاحات، حسب تعبيره.

وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة إلى أن طريقة التوقيع تدل بشكل قاطع على عدم توحد المؤسسات.