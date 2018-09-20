أخبار ليبيا24- خاص

رفض عدد من المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية داخل مصرف الصحاري في مدينة البيضاء تأخر وانعدام الخدمات المصرفية عقب استبدال المنظومة الخاصة بالفرع من قبل الإدارة في طرابلس.

وأكد أحد موظفي المصرف لـ”أخبار ليبيا24″ أن المنظومة الخاصة بالفرع تم استبدالها من قبل إدارة المصرف بطرابلس منذ حوالي الشهر تقريبا مما تسبب في توقف العمل بالفرع لفترات طويلة.

وأضاف الموظف – الذي فضل عدم الكشف عن هيته – أن هذا الأمر أدى إلى عجز الفرع عن تقديم خدماته لزبائنه.

ومن خلال جولة مراسل “أخبار ليبيا24″ في مدينة البيضاء التقى عدد م زبائن المصرف حيث تحدث حمد بوشيبة :”قدمت على صك مصدق منذ حوالي 11 يوم وإلى الآن لم استلمه وأغلب المواطنين يتعاملون بالصكوك المصدقة و التحويلات لسداد مطالب الحياة اليومية”.

وقال خالد إسماعيل والذي لديه حساب داخل الفرع :”أنا رب أسرة مكونة من 8 أفراد لا أملك إلا الصكوك المصدقة لحل المشاكل التي نعاني منها بعد غياب السيولة النقدية والآن هي غير موجودة، فماذا نفعل وأين نتجه”.

الجدير بالذكر أن مدير فرع مصرف الصحاري البيضاء فتح الله البودري تقدم باستقالته الأيام القليلة الماضية رافضا الرد على تساؤلات المواطنين و استفساراتهم عما يحدث داخل الفرع.