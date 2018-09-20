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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنه قد تم إغلاق مطار حقل الوفاء النفطي يوم الثلاثاء الماضي، بهدف ابتزاز شركة مليتة للنفط والغاز وحصول المغلقين على عقد تموين فاسد.

وأكدت المؤسسة أن من يقود هذه العملية من منتسبو حرس المنشآت النفطية خالد وعبد الحميد الوكواك وعدد من حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي.

وذكرت المؤسسة أنه في حالة استمرار إقفال المطار ستقوم الشركة بوقف جميع العمليات في الحقل وإجلاء جميع العاملين بدايةً من بعد ظهر اليوم الخميس 19 سبتمبر لأسباب لوجستية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه سينتج عن ذلك تعليق إمدادات الغاز من حقل الوفاء إلى محطة الرويس لتوليد الكهرباء.

وحذرت المؤسسة أن وقف العمليات سيؤثر سلبا على المواطنين في منطقة الجبل الغربي بشكل كبير، وسيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عنهم.

وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط هذا العمل الإجرامي وغير المسؤول الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي وعلى قوت المواطن الليبي.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط بإنهاء هذا الإغلاق فورا وإعادة فتح المطار دون أي قيد أو شرط، مؤكدة أنّها لا تتفاوض تحت الضغط، وستعمل فقط من أجل المصلحة الوطنية، وستسعى لمقاضاة كل العناصر الإجرامية، بموجب القوانين المحلية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تشغيل حقل الوفاء النفطي من قبل شركة مليته للنفط والغاز، وهو ينتج ما يقارب عن 40,000 (أربعون ألف)برميل في اليوم من النفط الخام والمكثفات وغاز الطهي و 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المخصص بالكامل لمحطات الكهرباء.

يشار إلى أن هذا الحادث يأتي بعد أيام فقط من إصدار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ليبيا، والذي ينصّ على أن أعمال ومصالح الجماعات المسلحة تتعارض تماما مع مصالح السكان المحليين وتؤثر على سير العمليات في قطاع النفط.