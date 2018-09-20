أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد شهود عيان لوكالة أخبار ليبيا 24 سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من شارع المطبات وشركة البريقة بطريق المطار في مدينة طرابلس .

وأوضح الشهود أن الصواريخ سقطت بعد منتصف ليل الأربعاء وتسببت في ضرر منزل المواطن أحمد كرير، إضافةً إلى أضرار مادية فقط في بعض المنازل والمركبات الآلية المركونة في الشراع .

وأوضح الشهود أن الصاروخ قادم من اتجاه معسكر حمزة أو ما بعده والحمد لله لم تكن هناك أضرار بشرية، وذكرت المصادر أن الاشباكات المسلحة ماتزال متواصلة مند ساعات في عدّة مناطق في العاصمة.

وأوضحت المصادر أن المناطق التي تدور فيها الاشتباكات المسلحة، بالقرب من شيل البوعيشي معسكر حمزة، وأن أعنفها بمحيط خزانات النفط طريق المطار، إضافةً إلى إطلاق للنار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من مصنع الخيام بوادي الربيع.

وفي ذات الشأن، شب حريق في هنجر بمنطقة صلاح الدين جنوب شرقي المدينة، نتيجة سقوط قذيفة، وسط محاولات من فرق الإطفاء لإخماد الحريق.

جدير بالذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط، أعلنت الأربعاء، عن إصابة خزان وقود بمستودع طريق المطار جراء تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة الثلاثاء.