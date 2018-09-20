أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت لأكثر من مرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف المتقاتلة في طرابلس إلى وقف إطلاق النار فوراً.

وطالبت البعثة على صفحتها الرسمية الثلاثاء، جميع الفرقاء الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، موضحةً أنه لا يمكن السير في عملية الإصلاحات في ظل علو صوت القتال.

وحملت الأطراف المتقاتلة وقياداتها كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل سواء كان من قبلهم أو من يناصرهم .

يشار إلى أن الاشتباكات العنيفة بين المليشيات المتناحرة في طرابلس عادت من جديد بعد حرق الهدنة، وأسفرت عن سقوط جرحى ووقوع أضرار مادية.