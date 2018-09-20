أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء، مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، وذلك للتشاور حول موضوع الاستفتاء على المشروع.

وتناول اللقاء آلية العمل التي تقود إلى استفتاء المواطنين، الذي يمثل المرحلة النهائية للمسار التأسيسي، كما أنه يمثل آلية لإنهاء الكيانات الانتقالية، وتأسيس الدولة الليبية الجديدة.

وأكد السراج أنه يدرك جيداً ما واجهته الهيئة من مصاعب خلال مراحل الإعداد لإنجاز مشروع الدستور ليكون توافقياً بين مختلف المناطق والاطياف والفئات.

وقال: إن الدستور يعتبر القانون الأعلى للدولة إذا ما أقره الشعب من خلال الاستفتاء، وإن للشعب وحده حق القبول أو الرفض للمشروع.

وأكد السراج بأن المجلس الرئاسي سيعمل بكل إمكانياته لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي.

وعبر أعضاء الهيئة، خلال اللقاء، عن امتنانهم لموقف الرئيس الداعم للمسار الدستوري وما يواجهه هذا الاستحقاق المصيري من حملات العرقلة والتشكيك.