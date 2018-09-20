أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بديوان رئاسة الوزراء، أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات بمدينة طرابلس.

وبحث السراج خلال اللقاء مساء اليوم الأربعاء مع الأعضاء مستجدات الوضع الأمني، وما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين العاصمة، ومعالجة مشاكل النازحين من المناطق التي شهدت اضطرابات أمنية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، إضافة إلى ما تواجهه بعض المرافق التي تعاني من المختنقات.

وأكد المجتمعون على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء، احتراماً للمسار الديمقراطي، ليقرر الشعب ما يراه بشأنه رفضاً أو قبولاً، وأن يصل المسار السياسي عبر الانتخابات التشريعية، والرئاسية إلى تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.