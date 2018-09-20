أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الإربعاء بمصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس ، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لقرار السراج بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الأخرى التي تضمنها برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وكان المجلس الرئاسي أعلن عن فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183 بالمائة‎، وفقاً لسعر صرف الدينار الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مقابل العملات الأجنبية.

ومن جهته، رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بقرار رئيس المجلس الرئاسي تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وثمن المشري هذه الخطوة نحو تطبيق ما جاء في الاجتماع الخاص بالإصلاحات الاقتصادية، متمنياً أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الأزمة التي يعاني منها المواطن، لأن هذا الإجراء هو ضمن حزمة من الإصلاحات التي يجب أن تتخذ تباعاً وأن يتم تنفيذها بالشكل الصحيح لضمان الوصول إلى المعالجة المنشودة للمختنقات المالية الحالية، تمهيداً لتنميةٍ اقتصاديةٍ حقيقة .

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أقدم عقب عامين ونيف من توليه زمام الأمور في البلاد إقرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية في محاولة لإنعاش الاقتصاد الليبي ورفع المعاناة التي يتكبدها المواطن.

ويهدف برنامج الرئاسي إلى معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية ومعالجة دعم المحروقات، وإجراءات أخرى تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.