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بحث وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة التي تنظم عمل القطاع الصحي داخل البلديات و مصروفات خلال عام 2018 ومناقشة إتمام الحساب الختامي وميزانية عام 2019.

وأكد عقوب خلال الاجتماع الذي حضره أكثر من “100 “مدير إدارة صحية من شرق وغرب وجنوب البلاد في سوسة أمس الثلاثاء علي ضرورة الفصل الإداري والمالي بين البلديات المستحدثات مع نهاية عام 2018 بقطاع الصحة وإنشاء وتفعيل معاهد تنمية القوي العاملة الطبية .

واستعرض الحاضرون الملاك الوظيفي ومعدلات الأداء للمرافق الصحية وآلية تدوير الأدوية والمعدات الطبية وخطة وزارة الصحة لعام 2018 في مجال التدريب بالداخل وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع الشركاء في النظام الصحي كمنظمة الصحة العالمية داخل وخارج الدولة الليبية .

وناقش عقوب ما تم اتخاذه من إجراءات في متابعة تفعيل قرارات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بشأن لائحة العقود الإدارية والمعروفة 418 وقرار عقود التعاون وشراء الخدمة بهدف توطين العلاج بالداخل وتسهيل الخدمة مؤكدا على أهمية تسهيل التعامل بين الإدارات الداخلية والخارجية.

ونوقش أيضًا ميزانية المرافق الصحية لعام 2018 وآلية صرف بند الباب الثاني للخدمات الصحية وبحث العبقات التي تعيق عمل المنشآت الطبية والتأكيد على أهمية التواصل بين المرافق الصحية ووزارة الصحة.