أخبار ليبيا24

تسلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء، الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2017 من قبل وزارة المالية والتخطيط التي تمكنت من إنجاز الحساب الختامي للعام الثالث على التوالي.

واستعرض وزير المالية كامل الحاسي وكافة موظفي الوزارة عمل الوزارة خلال العام المالي 2017 ميلادي، والعام المالي الحالي، وكيف سيرت الوزارة مرتبات الموظفين والميزانية التسييرية من خلال التعاون مع مصرف ليبيا المركزي عبر رئيس مجلس الوزراء، في ظل انعدام الإيرادات.

ومن جهته، أشاد الثني، بإنجاز الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2017 ميلادي، وذلك للعام المالي الثالث على التوالي، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس شفافية الحكومة في الكشف عن مصروفاتها العمومية للمواطنين، وكافة الجهات الرقابية المنبثقة عن مجلس النواب من خلال توضيع مصروفات أبواب الميزانية العامة فيما يتعلق بالأبواب الأربعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى عدم إقفال الدولة للحساب الختامي منذ العام 2008 ميلادي، وأنه لم يتم ذلك إلا من خلال وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة عن الأعوام 2015، 2016 ، 2017 ميلادي.