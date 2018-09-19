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جهزت إدارة شؤون الجرحى طرابلس 3 مستشفيات ميدانية تحت إشراف المستشفى الميداني العاصمة الكبرى في المناطق التي تشهد الاشتباكات المسلحة.

حيث كشفت إدارة شؤون الجرحى طرابلس، عن استقبال المستشفيات الميدانية في المدينة، أمس الثلاثاء، 4 جرحى جراء تجدد الاشتباكات صباح أمس بالعاصمة.

ويأتي ذلك لاستقبال حالات الجرحى وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية لسكان منطقة خلة الفرجان – صلاح الدين – طريق المطار خصوصاً بعد إغلاق بعض المراكز الصحية بهذه المناطق.

وكانت قد تجددت الاشتباكات المسلحة فجر أمس الثلاثاء في طريق المطار وطريق مشروع الهضبة في طرابلس، بعد إعلان الهدنة للمرة الثالثة.

وأكد وزير داخلية الوفاق عميد عبدالسلام عاشور أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة الشبكة العامة للكهرباء بأضرار جسيمة، مشيراً إلى حدوث انقطاع تام بالتيار الكهربائي، من طرابلس إلى رأس جدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية.