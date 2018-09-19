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أعلن الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي هند شوبار، في تقرير عمل اللجنة استمرار تواصل جمعية الهلال الأحمر مع البلديات التي شهدت اشتباكات خلال الأيام الماضية ومتابعتها أحوال النازحين فيها وقيامها بتوزيع سلات غذائية على النازحين.

وأشارت شوبار إلى الإحصائية التي تحصلت عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تؤكد وجود عدد “17”، عائلات بمدرسة “الكفاح العربي” في منطقة حي الأندلس، وعدد” 22″، أخرى في مدرسة “الهادي عرفة”، التي يقوم مكتب الوزارة في المنطقة بمتابعة أحوالها وتوفير احتياجاتها بالتنسيق مع الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت تواصلها مع مدير شركة المطاحن والأعلاف جمال جويلي، الذي أكد لها استلام كل بلديات طرابلس احتياجاتها من مادة الدقيق واستكمال التوزيع بنجاح وفق الخطة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز والبلديات.

وأشادت في سياق تقريرها بالجهود التي بذلتها فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء في صيانة الضرر الذي لحق بدائرتي الهضبة الجنوب”1-2″، وأدى لانقطاع التيار الكهربائي على مدينة طرابلس والمنطقة الجنوبية بأكملها وإرجاع الأحمال بنسبة 50% وإرجاع عدد “4”من أصل “6” وحدات في محطة الرويس والزاوية بالكامل وعدد” 3″ وحدات من أصل” 5″ في محطة طرابلس.

وطمأنت الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المواطنين في العاصمة بأن انقطاع التيار الكهربائي لن يكون له تأثير على مخزون مياه النهر.

وأشارت لقرار وزير التعليم نقل لجان امتحانات الشهادة الثانوية من جامعة طرابلس إلى أماكن أخرى بسبب عدم وصول الطلبة في المناطق القريبة من الاشتباكات للجامعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين أماكن إجراء الامتحانات.

كما استعرضت تقرير شركة البريقة لتسويق النفط ليوم أمس الثلاثاء حول مبيعات منتج كيروسين الطيران لمطار مصراتة التي بلغت “758.118”، وقود طيران، و بيع عدد “6967” اسطوانة من مستــودع الهاني بالإضافة لبيع وقود من الناقلة أنوار أفريقيا كمية “4.400.000”، لتر من مستودع بن جابر كمية 186.500.