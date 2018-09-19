أخبار ليبيا 24 – خاص
اندلع حريق في مقر اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية بني وليد عصر الثلاثاء بعد الإعلان عن النتيجة المبدئية للانتخابات التي أجريت السبت الماضي .
وقال شاهد عيان – لأخبار ليبيا 24 – إن الحريق أتى على جزء بسيط من المقر، لافتاً إلى أن هناك من ألقى بزجاجة بنزين داخل المقر .
وأضاف الشاهد أن الأضرار كانت بسيطة، لافتاً إلى أن
الملفات والمستندات الهامة لم تصب بأذى،
بشار إلى أن الجهات الأمنية بالمدينة باشرت التحقيق في الموضوع لمعرفة الجاني وتقديمه إلى العدالة .
إضرام النار في مقر اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية بني وليد
أخبار ليبيا 24 – خاص