أخبار ليبيا 24 – خاص

اندلع حريق في مقر اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية بني وليد عصر الثلاثاء بعد الإعلان عن النتيجة المبدئية للانتخابات التي أجريت السبت الماضي .

وقال شاهد عيان – لأخبار ليبيا 24 – إن الحريق أتى على جزء بسيط من المقر، لافتاً إلى أن هناك من ألقى بزجاجة بنزين داخل المقر .

وأضاف الشاهد أن الأضرار كانت بسيطة، لافتاً إلى أن

الملفات والمستندات الهامة لم تصب بأذى،

بشار إلى أن الجهات الأمنية بالمدينة باشرت التحقيق في الموضوع لمعرفة الجاني وتقديمه إلى العدالة .