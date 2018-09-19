أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الهلال الأحمر فرع طرابلس حالة النفير بين منتسبيه اليوم الثلاثاء جراء تجدد الاشتباكات بمنطقة طريق المطار ومشروع الهضبة بطرابلس.

وأكد المتحدث باسم إدارة الجرحى مالك مرسيط أنه تم إنقاذ جريح واحد من أفراد المجموعات المسلحة، منوّهاً إلى أن عناصر الهلال الأحمر تشرع بالتمركز بالقرب من مواقع الاشتباكات.

وطالب المتحدث كافة أهالي مناطق طريق المطار، وشارع سيدي سليم، وشارع ولي العهد، والمنطقة الواقعة خلف خزانات النفط أخذ أقصى درجات الحذر، وعدم المجازفة بالخروج، أو محاولة إخراج العائلات نظراً للرصاص العشوائي.

يشار إلى أنه قد تم خرق الهدنة صباح اليوم الثلاثاء وتجددت الاشتباكات في منطقتي مشروع الهضبة، وطريق المطار بين قوة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة”، ولواء الصمود بقيادة صلاح بادي، فيما تبادل الطرفان تهم خرق الهدنة وإدعاء تحقيق تقدم على الأرض .