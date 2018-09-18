أخبار ليبيا 24 – خاص

شدد مجلس مشائخ وأعيان ترهونة على ضرورة أن تكون القوة المشكلة بموجب قرار الرئاسي رقم 123 لسنة 2018م لحماية مؤسسات الدولة فقط، وان يتم تشكيلها بقوات نظامية من كافة مدن ليبيا.

وجدد مجلس المشائخ في بيان له الإثنين التزامه بوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس، مرجحاً ذلك لما التمسه من مساعي جادة غير مسبوقة لتحقيق بناء مؤسسات أمنية وعسكرية .

وثمن المجلس مجهودات البعثة الاممية في ليييا الرامية إلى وقف اطلاق النار .

وأكد البيان على تسليم كافة مؤسسات الدولة للقوة المشكلة، بما في ذلك مطار معيتيقة، مطالباً بعدم إعادة تدوير المليشيات تحت أي مسمى.

وجدد المجلس الدعوة لاستكمال باقي متطلبات المؤتمر، والمتمثلة في حل كافة التشكيلات المسلحة، وإلغاء كافة قرارات شرعنة المليشيات، وفق اتفاق الزاوية.

وطالب المجلس في ختام بيانه البعثة الأممية بالتعامل مع ملف الأحداث الجارية في طرابلس بكل شفافية وحيادية، والتنسيق مع لجان المناطق التي حضرت الاتفاق.