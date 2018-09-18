أخبار ليبيا 24 _ خاص

أكد وزير الداخلية المفوض عميد عبدالسلام عاشور إن مطار معيتيقة الدولي سيستأنف عمله خلال الأيام القليلة القادمة بعد توقفه عقب الاشتباكات التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس خلال المدة الماضية.

وحيا الوزير كافة الأجهزة الأمنية العاملة بمطار معيتيقة الدولي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالمطار أمس الإثنين رفقة وكيل وزارة الموصلات، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير منفذ معيتيقة الدولي.

وأكد عاشور بأنه سيتم تأمين المحيط الداخلي للمطار بقوات الأمن المركزي التي ستكون المسؤولة على سير العمل داخل منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وشدد على ضرورة إرساء الأمن داخل مطار معيتيقة الدولي عقب الترتيبات الأمنية التي شهدها المطار .