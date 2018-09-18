أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد معاون رئيس مصلحة الجوزات بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي عن قرب انفراج أزمة خام جوازات السفر .

وأوضح العبيدي – لأخبار ليبيا 24 – وصول دفعة كبيرة من الخام خلال هذا الأسبوع .

وفي ذات الشأن، أكد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة إيجاد آلية تمكن المصلحة من توفير المادة الخام، وتفعيل كافة البنود المبرمة في التعاقدات.

وطمأن غريبة المواطنين كافة بقرب انفراج أزمة إصدار الجوازات وتشغيل معظم الفروع والأقسام في كامل البلاد.

وكانت مصلحة الجوازات قد أعلنت توقف استخراج الجوازات على مستوي ليبيا منذ حوالي سبعة أشهر نظراً لنقص خام جوازات السفر باستثناء بعض الحالات الحرجة من الحرجى والأمراض الخطيرة فقط، وحجيج بيت الله هذا العام .