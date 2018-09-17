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أعلن الناطق الرسمي للحكومة الليبية المؤقتة، الأستاذ حاتم العريبي، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإلغاء شرط الموافقات الأمنية وكافة القيود الأمنية الخاصة بالسفر للمواطنين الليبيين.

وأوضح العريبي أن إلغاء الموافقات يشمل كافة المنافذ التابعة للحكومة المؤقتة، لافتا إلى أنه يأتي تحقيقا لاحترام حرية التنقل دون أذونات أمنية مسبقة.

الجدير بالذكر أن الحاكم العسكرى – سابقًا ، اللواء عبد الرازق الناظورى أصدر في 16 فبراير 2017، قرارًا يقضي بمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية ما بين 18 و45 عامًا إلى خارج البلاد دون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة.

وأسند القرار منح الموافقة الأمنية اللازمة للسفر إلى جهاز الاستخبارات العسكرية للعسكريين وفق السياق المتبع، وجهاز المخابرات العامة لمؤسسات المجتمع المدني ومنتسبي الجهاز، وجهاز المباحث العامة للعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة بشرط إحضار شهادة من جهة العمل، ويستخرج التصريح الأمني لصاحب الشأن فور تقديم المستندات المطلوب.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر قرارا في 21 يوليو الماضي بإلغاء صفة الحاكم العسكري درنةـ بن جواد، التي كان يشغلها الناظوري، وذلك في أعقاب إعلان تحرير المنطقة الشرقية بالكامل من الإرهاب.