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استنكر المجلس البلدي لبلدية الكفرة ما جاء في تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن الإشارة إلى كل من كتيبة سبل السلام وكتيبة 432 التابعتان للقيادة العامة للقوات المسلحة حول ضلوعهم في عمليات التهريب.

وأكد المجلس البلدي في بيان له على عدم صحة هذه الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير لجنة الخبراء، لافتا إلى أن الدور الذي تقوم بها هذه الكتائب يتمثل في بسط الأمن والسلم في الجنوب الشرقي بصفة عامة وحماية الكفرة وحدودها الشاسعة بصفة خاصة.

وذكر المجلس البلدي الكفرة أنه لن يسمح بمصادرة تضحيات سكان وأبناء الكفرة المنضمين تحت هذه الكتائب في الذود عن حماية الوطن، واستبدالها بمغالطات.

ولفت المجلس إلى أن تقرير لجنة الخبراء تجاهل الأسباب الحقيقية في وراء ازدياد الهجرة غير النظمية والانتهاكات والجرائم التي تحصل لسكان الجنوب بسبب الميليشيات والعصابات والحركات المسلحة الأجنبية.

وأكد المجلس البلدي الكفرة حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بملف الهجرة في حال ما أرادت هذه الأجهزة البحث عن الحلول الناجعة لهذه الظاهرة.