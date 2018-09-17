أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق باسم رئاسة القوات البحرية العميد أيوب قاسم إن دورية لحرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية (الزورق تليل) تمكنت من إنقاذ عدد (57) مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي متوقف.

وأضاف قاسم في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بناء على بلاغ أمس الأحد تمكنت الدورية من إنقاذ المهاجرين على بعد حوالي 60 ميل شمال منطقة زوارة ليس بعيداً عن حقل البوري.

وأوضح الناطق باسم رئاسة القوات البحرية المهاجرون غير الشرعيون كلهم رجال من جنسيات أفريقية، وأغلبهم من نيجيريا.

ولفت قاسم إلى أنه عند الاقتراب من القارب تم اكتشاف هدف آخر بجانب قارب المهاجرين غير الشرعيين واتضح أن عليه (6) أفراد مسلحين قاموا بمحاولة التصدي لزورق الدورية وإفشال عملية الإنقاذ.

وأكد الناطق أن الدورية قامت بالرد مما أجبر اليخت على الهروب والتوجه نحو الساحل في اتجاه مدينة زوارة، واتضح لاحقاً أن طاقم اليخت قاموا بإركاب النساء والأطفال وإن العدد الإجمالي الذي كان في القارب عند خروجه من الساحل حوالي (80) مهاجر غير شرعي.

وأشار إلى أنه تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غ ش، مركز إيواء النصر.