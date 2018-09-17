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تنوّعت الأسلحة، التي استخدمها داعش ضدّ أعدائه المسلّحين في جبهات متعددة وضد المدنيين غير الداعمين لحكمه، ما بين الجديد والمألوف.

وفي بعض الأحيان كانت الأسلحة “وحشية” على نحو غير مسبوق إذ يمتلك تنظيم داعش في سوريا، مثلًا، ترسانة من الأسلحة الفتاكة بعضها يصنّف من المعدّات العسكريّة الثّقيلة وهي عبارة عن مدافع ثابتة ومحمولة بعيدة المدى وراجمات صواريخ متحركة، إضافة لامتلاكه دبابات وناقلات جند مصفحة ومجهزة بمنظومة ناريّة لخوض المعارك الكلاسيكيّة.

وبحسب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، تمّ الكشف عن امتلاك التنظيم المتشدد ترسانة كبيرة من الأسلحة الحربيّة المتطورة، بعد أن استولى عليها من معسكرات جيوش البلدان التي استقرّ فيها. وأفادت تحليلات الخبراء أنّ التنظيم استولى على هذه الأسلحة من خلال نهب مخازن الجيش العراقي الّتي تحتوي على أسلحة تمّ تصنيعها في أكثر من 20 دولة.

وفي السياق نفسه، بيّنت الدّراسات أنّ داعش وصل لمستويات جديدة في تصنيع الأسلحة، مقارنة بما امتلكته أيّ قوة غير نظامية من ذي قبل، فإنّ طبيعة عمل التّنظيم ترتكز على نظام يجمع بين البحث والتطوير والإنتاج الضخم والتوزيع المنظم لتوسيع القدرة المسلحة للتنظيم.

فكان التّنظيم يستخدم المواد الكيماويّة والنووية الأكثر خطورةً وتدميرًا في صناعة الأسلحة، ومثالٌ على ذلك الألغام والصواريخ والمدافع القاتلة، ولكن في المقابل تمّ الكشف عن اختراعات أخرى للتّنظيم تميّزت بالعشوائيّة وعدم الحرفيّة، إذ وجدت القوّات الأمنيّة عددًا كبيرًا من نماذج أولية واضحة لأسلحة لم يتم إنتاجها أو تم التخلي عن تطويرها بما فيها القذائف والصواريخ المحمولة على الكتف التي تحتوي على مواد كيماويّة.

وهذا دليلٌ على هشاشة التّنظيم وضعفه العسكريّ وبخاصةٍ أمام القوّات الأمنيّة والعسكريّة في كلٍّ من سوريا والعراق الّتي نجحت بالقضاء على هذا التنظيم الهمجيّ المتطرّف.

إذًا، يمكن القول إنّ تنظيم داعش قد هُزم عسكريًّا، وأنّ السّلطات قد انتصرت بتحرير المنطقة من فلول التّنظيم، وإلحاق الهزيمة بالميليشيا الإرهابية، كما أنّ العناصر الفارّة في المناطق المحررة دفعوا ثمنًا غاليًا لتلك الهزيمة، إذ إنّ عشرات الآلاف منهم لقوا مصرعهم.