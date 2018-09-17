أخبار ليبيا24- خاص

اعترفت الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها ؛ حيث أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325 بشأن المرأة السلام والأمن عام 2000م ، حيث شدّدّ القرار على مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، و توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع ، واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

بالإضافة إلى دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان، وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.

و لتنفيذ هذا القرار يتعين على الدول الأعضاء وضع خطط العمل الوطنية بهذا الشأن فمن أصل 192 دولة، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة، حيث سلطت “أخبار ليبيا 24” الضوء على بعض الآراء حول القرار ومدى تطبيقه في ليبيا…

المرأة قيادية

وبداية، تقول أمينة منصور موظفة ” أنا مع القرار وأطالب بتفعيله فالمرأة قيادية رغم أن مجتمعنا الليبي مجتمع ذكوري الأولويات للرجل ولكن المرأة تظل هي الأقوى هي من تدفع بالرجل إلى الأمام وتسانده ، ورغم ضعفها إلا أنها قوية في قيادتها وتسييرها للأمور”.

وأضافت قائلة “تستطيع المرأة أن تخوض في المصالحات بين الأشخاص والفئات والمدن حتى، كما تستطيع العمل كطبيبة ومعلمة وشرطية وعسكرية ومحامية وقانونية وإعلامية إلى جانب عملها في البيت الطبخ والترتيب وتربية الأولاد، فقد خلقها الله تعالى ضعيفة في بنيتها وقوية في قدرتها على التحمل ، أتمنى أن يُفعل هذا القرار حتى في البلدان العربية وعلى رأسها ليبيا”.

وأردفت ” كما تستطيع أن تعمل في منظمات المجتمع المدني في توعية الناس، بأهمية و خصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق المرأة و دعم دور المرأة في كافة المجالات المدنية والعسكرية “.

الأولوية للشباب

وفي السياق نفسه تقول نسرين عبد المولى طالبة سنة ثالثة طب ” نحن في ليبيا آخر من يطبق مثل هذا القرار لأن دائما الأولوية للشباب يفضلونهم على الفتاة، حتى في الدراسة دائما تتفوق البنت على أخيها الشاب ولكن الاهتمام والتقدير أولا للشاب وهذه ثقافة اجتماعية وعادات وتقاليد يصعب تغييرها وإقناعهم أن الفتاة تستطيع أن تفعل أكثر مما يفعله الشاب سواء في الحياة المدنية العادية أو في الحياة العملية أو حتى العسكرية أثبتت الدراسات أن المرأة تستطيع الخوض في المعارك مثلها مثل الرجل “.

من جانبها قالت جميلة العقيلي من مدينة طبرق “كل المعطيات التي أمامي تؤكد أن المرأة تستطيع بل استطاعت أن تلعب دورا فعالا في ليبيا في الماضي والحاضر وحتى في العصور القديمة”.

وتضيف العقيلي “رغم أن الإسلام كرم المرأة ونص بالمحافظة عليها إلا أن بعض العادات و التقاليد تتحكم في مهارات وقدرات المرأة بحجة الخوف عليها والمحافظة عليها تصل إلى درجة تقييدها ، ورغم ذلك استطاعة المرأة الليبية أن تضع بصمة واضحة الملامح في الدولة ودورها الفعال في السعي لنشر السلام وحملات الإغاثة الإنسانية وبذلك تستطيع بناء الدولة بجانب أخيها الرجل مستقبلا ، وتستطيع نشر الأمن من داخل بيتها وحتى مقر عملها وتنتهي إلى المراكز السيادية في الدولة التي تصلها المرأة الليبية”.

للمرأة دور مهم

وتقول المعلمة مسعودة العماري من مدينة المرج ” المرأة الليبية أساسا تلعب دورا مهما في ليبيا على كافة الأصعدة سواء في التحريض على انتفاضة 17 فبراير أو في الحرب وإن كان دورها في ساحات القتال يقتصر على أمور أخرى غير حمل السلاح ، من طهو الطعام للمحاربين ، وعلاج الجرحى وأمور إدارية وغيرها من الأمور كذلك شاركت المرأة الليبية في عديد من منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد”.

ومن جانبها قالت نورية عبدالجليل من مدينة إجدابيا “دور المرأة ضعيف بالمقارنة بدور الرجل في ليبيا فهي لا تستطيع حمل السلاح مثل الجندي بل ومقيدة بالعادات الاجتماعية الليبية التي تحد من حريتها ومن نشاطاتها وقدراتها”.

وتابعت قائلة ” المرأة الليبية تستطيع أن تقدم أشياء كثيرة ولكن العادات الاجتماعية هي من تعرقلها وتمنعها والسلطة الذكورية المتمثلة في الأب والزوج والأخ والعم والخال وأبناء عمومتها هذه السلطة هي من تجبرها أن تكون في الصف الأخير المهمش وغير فعال سوى خادمة للرجل فقط”.

المجتمع الذكوري

وأردفت نورية عبدالجليل “أنا مثلا أدرس في السنة الأخيرة في الجامعة وتعتبر الجامعة المنفذ الوحيد لي في الحياة غيرها أكون في البيت أنظف وأطبخ وألبي كل احتياجات أخوتي فقط لاغير خادمة بكل معنى الكلمة ولا أحد منهم يهتم بقدراتي ونشاطي وكل فكرة أو مشروع أطرحه عليهم يبادلوني بالتهكم والاستهزاء يقولون لي أنت ضلع أعوج وتفكيرك ناقص لايمكنك فعل أي شيء ومهنتك هي الطبخ والتنظيف فقط، وغيري الكثير من الفتيات تتحكم فيها العائلة بحجة المجتمع الذكوري”.

أفضل الابتعاد

ومن جهتها، قالت الصحفية ريم العبدلي من مدينة بنغازي ” بصراحة أجد أنه من الأفضل أن تبتعد المرأة عن هذه الأمور فلا تستطيع المرأة التصدر لهذا ، و ليست كل الأمور تستطيع المرأة أن تنجح فيها وهذه من بين تلك الأمور فالمرأة ليست كما يقال مثلها مثل الرجل”.

وأضافت العبدلي “نعم صحيح للمرأة حقوق وواجبات ولكنها تظل تحتاج إلى حماية هذه الحقوق لأنها دائما تتعرض لظلم إلا أنها لا تستطيع أن تخوض هي بنفسها تلك الأمور فهي تظل ضلع في المجتمع وتحتاج إلى حماية”.

وأفادت الصحفية “نعم تستطيع المرأة الدفاع عن نفسها والمطالبة بحقوقها وتساهم في صنع القرار ولكن كل هذه الأمور تحتاج دعم من شريكها لأنها تظل في مجتمع لا يرحم ولا تستطيع المجابهة بنفسها”.