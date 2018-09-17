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أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عميد عبدالسلام عاشور قرار رقم (1647) بشأن تشكيل قوة مهام لتأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي وتكلف القوة بتأمين محيط المطار من الداخل.

وأصدر عاشور أيضًا قرارًا يقضي بتكليف عميد خالد عبدو احمد زهو التابع للإدارة العامة للأمن المركزي رئيسا لقوة مهام حماية منفذ مطار معيتيقة الدولي وتكليف عقيد الحسن خليل التومي بمهام مساعد رئيس القوة.

وجاء في القرار أن يتم التنسيق بين رئيس قوة مهام حماية منفذ مطار معيتيقة الدولي ومدير المنفذ ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية بالمنفذ لإعداد الخطط في سبيل حفظ واستتباب الأمن بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.