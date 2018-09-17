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أمام الهزائم الكثيرة الّتي يتعرّض لها التّنظيم الإرهابيّ داعش في بلدان مختلفة في شمال أفريقيا، باتت العناصر عالقةً بين خيارَين، إمّا الموت على أيدي السّلطات الأمنيّة الّتي تعمل قدر المستطاع لحماية المواطنين والبلاد، وإمّا الاعتقال والسّجن المؤبّد نتيجة التورّط مع مجموعات إرهابيّة لا تبغي سوى زعزعة الأمن والاستقرار.

لقد بات الدّواعش على يقينٍ تامّ من هذا الواقع، الأمر الّذي جعل المجموعات الإرهابيّة تشهد انقسامات وخلافات في داخلها.

إذ تمسّك قسمٌ منهم بالأفكار المتطرّفة والإجرام وقرّر متابعة المسيرة حتّى الرّمق الأخير، في حين اختار قسمٌ آخر الاستسلام للقوّات العسكريّة للحفاظ على حياتهم آملين الحصول على عقوبات مخفّفة تضمن لهم حياةً شريفةً بعد التخلّص من قبضة التّنظيم الهمجيّ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القسم الّذي اختار طريق الاستسلام للقوّات العسكريّة هو القسم الأكبر.

في هذا السّياق، أعلنت القوّات العسكريّة الجزائريّة عن استسلام عشرات الدّواعش في تمنراست في الأيّام الأخيرة، إضافةً إلى الأعداد الأخرى الذّي اختارت الطّريق نفسه في مناطق أخرى من الجزائر.

كما أنّ عمليّات الاستسلام هذه ساهمت في الكشف عن مخابئ كثيرة تعود للتّنظيم في البلاد، فبحسب مصادرنا، تمكّنت وحدات الجيش من تدمير مخابئ للتّنظيم ووضع اليد على أعدادٍ كبيرةٍ من الأسلحة والذخائر الّتي كان يحصل عليها التّنظيم من موالين له في بلدانٍ ومناطق مختلفة.

كما أكّدت المصادر الأمنيّة أنّ الإرهابيين المُستسلمين لم يتردّدوا في الاعتراف بالجرائم الّتي نفذّوها أو تلك الّتي يتمّ التّخطيط لها، فبناءً على هذه المعلومات، استطاعت القوّات العسكريّة الجزائريّة إلقاء القبض على عددٍ وفيرٍ من الدواعش المنتشرين في ربوع البلاد واضعةً حدًّا لعمليّاتهم الإرهابيّة وشرّهم اللّامتناهي.

وهكذا، اعتمدت السّلطات سياسةً جديدةً وذكيّةً تعمل من خلالها على إقناع أكبر عددٍ من الدّواعش على الاستسلام حفاظًا على حياتهم.